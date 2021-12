Olivier Deschacht: "Sergio Gomez had mij naar de bank kunnen verwijzen" & "Daar ben ik oprecht jaloers op"

In HLN blikt Olivier Deschacht vooruit op Anderlecht-Zulte Waregem, twee van zijn ex-clubs. Daarin laat Deschacht zijn licht schijnen op Sergio Gomez, die hoge ogen gooit als linksachter.

Tijdens zijn Anderlecht-periode maakte Deschacht er een sport van om jaar na de jaar de concurrentiestrijd op de linksachter in zijn voordeel te beslechten. Dezer dagen loopt er in het Lotto Park in de persoon van Sergio Gomez een groot talent rond op die positie.

"Ik beaam dat hij mij naar de bank zou kunnen verdringen als ik nog zou spelen. Met de nuance dat hij de ruimte krijgt om offensief te spelen, terwijl ik vaak in dienst stond van pakweg Jovanovic. Als ik zo aanvallend gespeeld moest hebben als Gomez vandaag, dan zou dat ongetwijfeld fout aflopen."

"Op defensief vlak kan Gomez wel nog stappen zetten. Wat niet onlogisch is, want hij is niet opgeleid als verdediger. Ik vrees dat Anderlecht hem trouwens snel zal kunnen verliezen, want zulke spelers zijn gewild. Al was het maar omwille van zijn voorzet. Daar ben ik oprecht jaloers op", aldus Deschacht.