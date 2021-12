Opdracht volbracht voor Standard, maar: "we zijn door klein gaatje gekropen"

Standard is donderdag in het rood moeten gaan tegen Beerschot. De Rouches hadden 120 minuten nodig om de rode lantaarn uit de competitie opzij te zetten (2-0).

Standard-coach Luka Elsner was na een nerveuze avond opgelucht met het bereiken van de kwartfinale. "We moeten er niet flauw over doen: we zijn vandaag door een heel klein gaatje gekropen. Daar moeten we vooral Laurent Henkinet, onze doelman, dankbaar voor zijn. Hij heeft ons op de sleutelmoment rechtgehouden, zoals op de poging van Holzhauser", gaf Elsner aan voor de micro van RTL Sport.

"We hebben onszelf uiteindelijk terug in de wedstrijd geknokt. Letterlijk, want de duelkracht en intensiteit werd alsmaar beter langs onze kant. Uiteindelijk hebben we de klus kunnen klaren in de verlengingen. Het was een zware avond voor ons, maar opdracht volbracht."

Ook tegen Beerschot was het veldspel van de Rouches allerminst vloeiend. Dat zag Luka Elsner ook. "Ik vond dat we enkele keren goed kwamen opzetten in de zone van de waarheid, maar daar stopte het dan. Ik hoop dat de kwalificatie ons vertrouwen geeft om daarin stappen te zetten. Zondag zal het opnieuw een strijd worden tegen Charleroi. Om daarin punten te rapen, zullen we op niveau moeten zijn!"