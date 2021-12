Rangnick zet eerste lijnen uit bij Man United: "Meer evenwicht brengen"

Vrijdag heeft Ralf Rangnick zijn eerste persconferentie als trainer van Manchester United gehouden. Hij zette meteen enkele lijnen uit.

Voor de Duitser is het belangrijk dat zijn team evenwicht vindt. Vooral de defensie moet dringend de nodige versterking krijgen. “Het is duidelijk dat het team veel jonge, getalenteerde spelers heeft. Het belangrijkste doel voor mij is om meer evenwicht te brengen”, klonk het.

Hij zal trainer zijn tot het einde van het seizoen en neemt dan binnen de club een adviserende rol op zich. “Als Manchester United je benadert voor een soortgelijke rol, kun je geen neen zeggen. Het is een van de grootste clubs, zo niet de grootste club ter wereld. Ik ben enthousiast om te werken met de spelers die we hier hebben.”

Als adviseur én trainer moet hij wel op zoek naar een vervanger voor Michael Carrick die donderdag zijn ontslag gaf. “Ik heb meer dan een uur met Michael gesproken en geprobeerd hem over te halen, maar hij had een pauze nodig en ik begrijp zijn beslissing.”