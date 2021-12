West Ham wint en stunt zo tegen Chelsea in de Londense derby

Bij Chelsea zat Romelu Lukaku op de bank en kon bij zijn invalbeurt het tij niet meer keren. Zo stunt West Ham en wint de Londense derby van Chelsea.

Chelsea kwam op voorsprong dankzij Mason Mount die het hoofd vond van Thiago Silva, die de bal goed richting de eerste paal binnen knikte. Hoewel Chelsea daarna beter was, brachten de Londenaren vijf minuten voor rust zichzelf in de problemen. Na geklungel van zowel Jorginho als Eduoard Mendy ging de bal op de strafschopstip en Manuel Lanzini maakte vanaf elf meter geen fout. Toch ging Chelsea met een voorsprong de rust in. Na een goede diepe pass van Hakim Ziyech maakte Mount met een beheerste volley de 1-2.

Na de rust knokte West Ham United zich echter voor de tweede keer terug naar een gelijke stand. Jarrod Bowen kreeg de bal wat geluk voor zijn voeten en schoot vanaf een meter of achttien hard raak. Romelu Lukaku viel in voor Chelsea maar kon ze niet op voorsprong brengen. Zelfs het omgekeerde gebeurde in het slot van de partij.

Arthur Masuaku maakte enkele minuten voor tijd de winnende treffer. Het betekende de tweede competitienederlaag van het seizoen voor de Champions League-houder.