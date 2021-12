🎥 Hallucinant interview na Dortmund-Bayern, waarin controversiële penalty viel: "Wat verwachten ze van een ref die eerder gepakt werd op matchfixing?"

“Voor mij was het zeker geen strafschop”, zei Jude Bellingham in een interview met Viaplay. “Hummels kijkt niet eens naar de bal, en toch geeft hij een penalty voor een handsbal. Ook de andere beslissingen van de scheidsrechter waren dubieus. Maar ja, wat verwacht je als je een scheidsrechter die eerder al een wedstrijd manipuleerde aanstelt voor de belangrijkste wedstrijd in Duitsland?”, wond Bellingham er geen doekjes rond.

Zwayer werd vijftien jaar geleden eens met een omkoopschandaal genoemd. Hij kreeg toen 300 euro om bij een duel tussen Wuppertaler SV en Werder Bremen de thuisploeg een voordeel te geven. Hij gaf dit later zelf toe en werd zes maanden geschorst.

