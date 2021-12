0-5-zege tegen Club Brugge kan Leipzig-coach Marsch niet redden: ontslagen na verlies in Berlijn

Leipzig staat pas elfde in de Bundesliga en dat strookt niet met de ambities. Vrijdag werd er nog verloren op het veld van Union Berlin (2-1) en dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Marsch werd zondag bedankt voor bewezen diensten.

Vorige week won Leipzig nog met 0-5 in Brugge en daardoor maken ze nog steeds kans op de derde plaats in de groep. Maar dat volstond niet voor het bestuur.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



⚪🔴 #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam