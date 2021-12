Stefan Krämer heeft geen verklaring voor de zwakke prestatie van Eupen op het veld van Oostende

Stefan Krämer heeft geen verklaring voor de nederlaag van zijn team tegen KV Oostende. Hij blikt vooral vooruit naar de belangrijke wedstrijd van volgend weekend tegen Beerschot dat absoluut moet gewonnen worden.

Stefan Krämer, de trainer Eupen, werd door Sporza voor de micro gehaald "Oostende boekt hier verdiend een overwinning. Onze eerste helft viel wel nog mee, maar we verdienen vandaag te verliezen. Na de kans van Prevljak vroeg in de tweede helft, viel alles weg. Ik weet niet wat er gebeurd is."

Volgend weekend staat het treffen met Beerschot op het programma. Want dankzij de winst van Cercle bedraagt het verschil tussen Eupen en de voorlaatste (Cercle) amper 6 punten. Eupen zal dit duel wel moeten aangaan zonder Stef Peeters. De middenvelder kreeg namelijk zijn 5de gele kaart van het seizoen onder de neus geduwd en is geschorst.

Krämer weet wat er moet gebeuren volgende week. "Nu hebben we een heel erg belangrijke wedstrijd tegen Beerschot en die moeten absoluut winnen."