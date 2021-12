🎥 Zie de scheidsrechter sprinten! Veldbestorming als Malmö titel pakt

Op de slotspeeldag haalde Malmö een 0-0-gelijkspel tegen Halmstad binnen. Dankzij een beter doelsaldo houden ze AIK Solna achter zich in de stand.

Het was voor Malmö de 22ste landstitel. Ook vorig jaar werd de club kampioen. AIK werd in 2018 nog landskampioen.

Malmö FF Swedish Champions for the 22nd time! 🏆



(Winning it on goaldifference)pic.twitter.com/nepscHp5MH