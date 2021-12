Vanaken ziet probleem bij Club Brugge: "Dat mag eigenlijk niet gebeuren"

Hans Vanaken kreeg eens wat rust tegen Seraing maar moest in de tweede helft toch komen opdraven om de zege veilig te stellen. De ervaren aanvallende middenvelder ziet ook dat Club het zowel aanvallend als verdedigend moeilijk heeft.

“Het klopt dat het schort in beide boxen”, aldus Vanaken. “In de eerste helft konden we de match al dooddoen en moesten we twee of drie doelpunten voor staan. Dat lieten we na. Met die tegengoals maken we het onszelf weer moeilijk. Na één diepe bal door de defensie staat er iemand alleen voor de goal. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Daarna reageren we en scoren we 3-1, maar vervolgens slikken we opnieuw een doelpunt op een stilstaande fase.”

Tegen PSG zal er meer in blok moeten gevoetbald worden om die derde plaats te pakken. “Maar ik denk niet dat we met tien op de backlijn gaan staan”, zegt Vanaken. “We moeten ook de visie hebben om zelf te voetballen. PSG is weliswaar zeker van de tweede plaats, maar ik vermoed dat ze iets willen rechtzetten na het gelijkspel hier. Ik verwacht een scherp PSG, maar we moeten geloven dat we iets kunnen halen.