'Dit misverstand ligt aan de basis van de gebroken verstandhouding tussen Clement en Vormer'

De verstandhouding tussen Philippe Clement en Ruud Vormer is momenteel niet goed. De aanvoerder speelt naar zijn mening te weinig, terwijl de coach blijft beweren dat alles voor het seizoen doorgesproken is. Maar wat het plan voor alle partijen even duidelijk?

Het antwoord is duidelijk: nee. Club Brugge, Philippe Clement en Ruud Vormer waren het erover eens dat de aanvoerder in een drukke periode geen drie wedstrijden op een week meer zou spelen. Maar de invulling van de kalender zorgt voor wrevel. Sport/Voetbalmagazine weet dat Vormer had verwacht dat hij de topwedstrijden - lees: Champions League - zou spelen en extra rust zou krijgen tegen de mindere goden. De denkwijze van Philippe Clement is echter… tegenovergesteld. De rest van het verhaal is ondertussen duidelijk.







