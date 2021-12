Van de nood een deugd maken: ervaren Celta-aanvaller toont zich van zijn slimste kant

Aspas ging op wandel doorheen de Valencia-defensie en werkte koelbloedig af, maar liep daarbij vermoedelijk een spierblessure op. De ervaren Spanjaard wist dat zijn wedstrijd erop zat en besloot dan maar snel zijn shirt uit te trekken.

De ref kon dan ook niet anders dan Aspas een geel karton onder de neus te duwen. Hierdoor is hij geschorst voor de wedstrijd van komende vrijdag tegen Mallorca en kan hij in alle rust herstellen van zijn blessure. Een slimmigheidje van Aspas.

Helaas voor Aspas ging de wedstrijd tegen Valencia alsnog verloren. Het werd nog 1-2, dankzij doelpunten van Duro (19') en Gomez (53').

Galaxy brain football move 🧠



- Iago Aspas scores for Celta Vigo

- Gets injured while celebrating

- Knows he’s on a fourth yellow card

- Takes off his shirt on the pitch, receives his fifth yellow (automatic one game ban)

- Cleans his card count so he’s back to 0 when he returns pic.twitter.com/b5tODsk20u