Antwerp nam risico door Nainggolan te laten spelen in derby: "Het is Radja, ne speciale"

Daar stond hij zondag op het Kiel, bovenbeen stevig ingepakt: Radja Nainggolan. De middenvelder liep een week eerder tegen KV Oostende een hamstringblessure op. Het werd een race tegen de klok en het gokje van de medische staf pakte goed uit: Radja scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Nochtans zag het er in de begin van de week niet naar uit dat Nainggolan speelklaar zou geraken voor de derby. "Het leek eerst mee te vallen, maar uit de scan na 48 uur bleek dat er toch wat schade was aan de hamstring", aldus kinesist Jan Vandenhouten.

"Maandag en dinsdag kreeg Radja rust, woensdag en donderdag moest hij oefeningen doen om de spier geleidelijk aan te belasten. Vrijdag hervatte hij op het veld, maar pas op zaterdag deed hij zijn eerste echte groepstraining mee. We wisten dat hij geen hele match zou spelen."

Niet voor het eerst pakte men bij Antwerp een risico door een niet 100% fitte Nainggolan op te stellen. Maar het pakte goed uit: Il Ninja scoorde de winning goal en werd niet veel later naar de kant gehaald. "Bij een andere speler hadden we heel snel gezegd: 'Zondag is niet haalbaar'. Maar één: het ging om de derby. En twee: Het is Radja, toch ne speciale. Hij kent zijn lichaam heel goed", besluit Vandenhouten.