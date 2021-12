Antwerp kan vrijuit voetballen in de Europa League donderdagavond: "We willen onze campagne op een positieve manier afsluiten"

Antwerp speelt donderdagavond haar laatste wedstrijd in de Europa League dit seizoen. De Belgische club is namelijk al zeker van de uitschakeling, maar toch willen ze zich nog één keer tonen.

Het Griekse Olympiakos komt donderdag op bezoek op de Bosuil, maar bij Antwerp hebben ze maar één doel: winnen. "We hebben niets meer te verliezen, want er staat niets meer op het spel. We gaan vol voor die drie punten", liet Priske op de persconferentie weten en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Antwerp heeft in de Europa League wat pech gehad dit seizoen. "Er ontbrak een beetje geluk in onze wedstrijden, dus we willen laten zien dat we ook in Europa wedstrijden kunnen winnen. We willen onze campagne op een positieve manier afsluiten", aldus Priske.