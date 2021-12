🎥 Eerste goal in tien matchen voor Romelu Lukaku, ook zege voor Juventus

Chelsea speelde in de Champions League 3-3 gelijk op bezoek bij Zenith. Romelu Lukaku kon eindelijk weer zijn goaltje meepikken.

Na tien matchen was het eindelijk zover. Romelu Lukaku heeft opnieuw gescoord voor Chelsea. Hij zorgde voor de 2-2 tegen Zenith.

Na amper 2 minuten had Timo Werner de bezoekers op voorsprong gebracht. Voor de rust zette Zenith de scheve situatie echter helemaal recht met goals van Claudinho en Azmoun (2-1).

In de 62ste minuut zette Romelu Lukaku de gelijkmaker op het scorebord (2-2), op aangeven van Werner. Vijf minuten voor tijd leek Werner de winner tegen de netten te knallen (2-3), maar dat was zonder Ozdoev gerekend die in de 94ste minuut gelijk maakte.

In het andere duel van de poule won Juventus met een zuinige 1-0 van Malmö na een vroege goal van Kean. Juventus wint de poule, Chelsea is tweede. Zenith pakt de derde stek.