Geen geheimdoenerij voor Arne Slot: Feyenoord-coach maakt dag voor wedstrijd basiself bekend

Donderdag sluit Feyenoord de poulefase van de Conference League af met een thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifi. Op de persconferentie daags voor de wedstrijd gaf Arne Slot, de coach van de Rotterdammers, doodleuk zijn basiself vrij.

Feyenoord is al zeker van de groepswinst in zijn poule. Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat Slot zou gaan roteren tegen Maccabi Haifi. Toen er op de persconferentie vragen kwam over wie al dan niet zou gaan spelen, ratelde de coach van de Rotterdammers doodleuk zijn basiself op. Ook Cyriel Dessers zal donderdag aan de aftrap verschijnen.

📋🔙 Justin Bijlow keert morgen terug onder de lat bij Feyenoord, Arne Slot geeft de rest van de opstelling ook al prijs. 👀



⚔️ Feyenoord - Maccabi Haifa

⏰ Morgen om 21:00

📺 ESPN 2 pic.twitter.com/Xh0sWBBSKk — ESPN NL (@ESPNnl) December 8, 2021

Arne Slot oogst bij onze noorderburen heel wat lof voor de manier waarop hij Feyenoord met beperkte middelen aantrekkelijk laat voetballen. Feyenoord zit leider Ajax in de Eredivisie op de hielen. De Rotterdammers tellen amper één punt minder dan de aartsrivaal uit Amsterdam.