Nieuw contract voor Marc Overmars 'per ongeluk' uitgelekt

Marc Overmans verlengt zijn contract bij Ajax tot 2026. Hij had in de Nederlandse hoofdstad nog eentje tot midden 2024.

Overmars is sinds 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Hij duwde de ploeg naar de Europese subtop. Een overstap naar Newcastle United zit er dus niet meer in. Het nieuws geraakte bekend doordat een filmpje over de contractverlenging ‘per ongeluk’ op het internet verscheen.

"De kwaliteit van de video is uitstekend, dat kun je aan onze media-afdeling wel overlaten. Het is niet via onze kanalen naar buiten gekomen, maar op een of andere manier is het toch gelekt. Of het officieel is? Dat doen we graag zelf", zei algemeen directeur Edwin van der Sar voor de match tegen Lissabon in de Champions League.

"Continuïteit is heel belangrijk binnen een club. Je wil ook graag de sterkhouders langer behouden. Dat is soms lastig door grote clubs uit Europa. We gaan de goede kant op met de club, groeien enorm en zowel financieel als sportief gaat het goed. We kunnen steeds tot een hoger niveau komen."