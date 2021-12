Slechtste maar ook bijna de beste statistieken voor Mignolet na Champions League

Het Europese avontuur van Club Brugge voor dit seizoen zit erop. Na de voorronde van de Champions League kan een balans opgemaakt worden.

Zo is Simon Mignolet de meest gepasseerde doelman van de voorronde. Club Brugge kreeg 20 goals tegen, Besiktas slikte er eentje minder.

Dat is ook de slechtste campagne ooit voor blauwzwart. In 2016 waren het er 14. Onder Leko in 2018 amper 5.

Een opsteker is wel dat Mignolet met 28 saves uitpakte. Daarmee doet hij slechts eentje slechter dan Athanasiadis van Sheriff die het meeste aantal ballen uit zijn doel ranselde.