Sterkhouder Antwerp is er meer dan waarschijnlijk niet bij in laatste groepswedstrijd Europa League: "De spelers die lichte blessures hebben gehad, gaan we beschermen"

Antwerp speelt morgenavond haar laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen Olympiakos, maar de kans is bestaande dat het zonder Radja Nainggolan zal zijn. De middenvelder had vorige week nog last van een blessure.

Radja Nainggolan kon het voorbije weekend misschien wel scoren in de derby tegen Beerschot, maar de middenvelder kon een hele week voor de match niet trainen door een blessure. Hij speelde daardoor ook maar een uurtje mee op 't Kiel. Aangezien er niets meer op het spel staat in de Europa League-wedstrijd tegen Olympiakos is de kans dan ook klein dat Nainggolan zal spelen tegen de Griekse club. "Waarschijnlijk zal hij niet spelen. De spelers die lichte blessures hebben gehad, gaan we beschermen", legde Antwerp-trainer Brian Priske uit op de persconferentie en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.





