Beerschot-fan die veld betrad wel héél hardhandig aangepakt door politie: schedelbreuk en verbrijzelde oogkas

De Antwerpse politie is tijdens de derby wel heel driest te werk gegaan. Een paar veldbestormers werden hardhandig aangepakt, maar Beerschotter Jordy moest een paar dagen in het ziekenhuis doorbrengen en hield er zelfs een schedelbreuk aan over.

Er rijzen toch enkele vragen bij de aanpak van de politie tijdens de incidenten. Dat de vuurwerkgooier hardhandig tegen de grond werd gewerkt en meegepakt kon iedereen nog begrijpen, maar er is bij de aanhang ook veel afgrijzen nadat een andere fan zware letsels werd toegebracht na het hele gebeuren. In zijn omgeving klinkt het dat hij inderdaad het veld niet had mogen betreden, maar wat daarna gebeurde vervult hen met afschuw. Op beelden is te zien hoe ordehandhavers met twee Jordy richting de catacomben begeleiden met de handen op de rug. Ineens krijgt hij nog een klap op het gezicht. Dat zou buiten het zicht van de camera's doorgegaan zijn. Hij hield er een schedelbreuk en een verbrijzelde oogkas aan over en de verwondingen zal hij waarschijnlijk de rest van zijn leven meedragen. Intussen is hij uit het ziekenhuis ontslagen. © photonews De familie verzamelt nu alle beelden en bewijsmateriaal om een zaak op te starten bij het Comité P, het toezichtsorgaan van de politie. Er is trouwens veel te doen rond het optreden van de ordediensten tijdens de rellen na Beerschot-Antwerp. Zo is er te zien dat de politie als een razende troep naar het vak van Beerschot liep en er duchtig op los sloeg. Daarbij zouden ze zelfs één van hun eigen mensen op de knie geraakt hebben. Maar ook onschuldige fans, waaronder oudere mensen, kregen matrakslagen. Op de video hieronder kan u zie hoe links onderaan de politieagent de fan zonder aanleiding een slag op zijn gezicht geeft.