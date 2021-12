Europa League: Napoli gaat door, Tielemans & co naar de Conference League

Op de slotspeeldag van de groepsfase in de Europa League stond er nog een belangrijke wedstrijd op het programma voor Napoli en Leicester. In een onderling duel beslisten ze wie kon overwinteren in de Europa League, en wie veroordeelt werd tot overwinteren in de Conference League.

Vandaag was de spanning te snijden in Napels. Napoli speelde namelijk een cruciaal duel in de Europa League tegen het Engelse Leicester voor een ticket in de knock-outfase van de Europa League. Leicester had genoeg aan een puntje, Napoli moest winnen. De verliezer van de wedstrijd zou veroordeeld worden tot een Europese overwintering in de Conference League. Tielemans en Castagne stonden in de basis bij de bezoekers, Dries Mertens kwam in bij Napoli.

Na amper vier minuten was het al raak voor de Napolitanen. Adam Ounas zette de thuisploeg al snel op voorsprong. Amper twintig minuten later verdubbelde Eljif Elmas de score en zo leek de wedstrijd gespeeld. In minuut 27 zorgde Jonny Evans echter voor de aansluitingstreffer en amper zes minuten later was alles te herdoen na de gelijkmaker van Kiernan Dewsbury-Hall. In de tweede helft kon Elmas net voor het uur zijn tweede van de avond voorbij Schmeichel leggen en zo won Napoli met 3-2. Voor Tielemans en Castagne wordt het na nieuwjaar dus Conference League, terwijl Dries Mertens met Napoli in de Europa League blijft.