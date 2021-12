In Frankrijk straffen ze wel: flesincident met Payet breekt Lyon zuur op

De betreffende wedstrijd werd al na een paar minuten gestaakt. Een toeschouwer gooide een flesje water op het hoofd van Dimitri Payet, toen de Marseille-speler een hoekschop wilde nemen. Het was een van de vele incidenten in de Franse Ligue 1 met fans dit seizoen.

Lyon have been docked a point for crowd trouble that saw Marseille midfielder Dimitri Payet hit by a bottle last month.