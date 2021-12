Nainggolan begeleidt Antwerpse jeugd met harde hand: "Dat was een slechte reactie van mezelf"

Radja Nainggolan heeft het op zich genomen om de jeugd bij Antwerp te begeleiden. En dat doet hij soms niet met zachte hand. Vraag het maar aan Alhassan Yussuf en Pierre Dwomoh.

Tegen Beerschot gebaarde Nainggolan al na een halfuur dat de coach Yusuf moest vervangen. “Ja, dat was een slechte reactie van mezelf, maar ik wilde aangeven dat hij totaal niet in de match zat. Want zoals ik het zie: als je een speler na dertig minuten vervangt, is dat net een positief signaal naar de groep", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Je toont zo dat iedereen gelijke kansen heeft. Als die speler de juiste mentaliteit heeft, kan dat hem ook stérker maken. Uiteindelijk is Yusuf aan de rust gewisseld, maar hij heeft nadien perfect gereageerd. Hij viel in op Frankfurt en gaf een assist. Dan ben je een grote in wording. Ik heb hem dat ook gezegd.”

Zo moet hij ook Dwomoh regelmatig terechtwijzen. "Ik ken genoeg toptalenten van 17 die daarna zijn uitgebold in vierde klasse. Daarom zit ik er zo close op. En wijs ik hem terecht als hij met luide muziek in de kleedkamer komt of z'n sletsen aanheeft als we gaan wandelen.”