🎥 Hilarische beelden uit Conference League: hond komt het veld op van FK Partizan en laat de natuur volledig zijn gang gaan

In de Conference League stond op de laatste speeldag een wedstrijd tussen FK Partizan en Anorthosis op het programma. Tijdens de wedstrijd gebeurde er niet echt iets merkwaardig, maar het spektakel speelde zich vooral voor de match af.

Tijdens de opwarming van beide ploegen kwam namelijk een hond op het veld. Ook niet echt iets merkwaardig, tot de hond plots zijn gevoeg begon te doen. Het zorgt voor hilarische beelden die dan ook rondgaan op Twitter.

De wedstrijd tussen FK Partizan en Anorthosis eindigde uiteindelijk op een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen zaten in de groep van KAA Gent en het is FK Partizan dat samen met de Buffalo's naar de volgende ronde zal gaan in de Conference League.