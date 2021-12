Barcelona-voorzitter spreekt supporters toe na uitschakeling in Champions League: "Versterking komt eraan!"

Voor de eerste keer in 17 jaar geen spoor van Barcelona in de knock-out fase van de UEFA Champions League. Een bittere pil waarbij voorzitter Laporta zich genoodzaakt voelde om de fans toe te spreken.

FC Barcelona zit niet alleen sportief maar ook financieel in moeilijkheden. Voorzitter Laporta wil dat er een kwaliteitsinjectie komt bij de club.

"We zijn het er allemaal over eens dat we de ploeg moeten versterken. Het probleem is dat we hoge contracten hebben geërfd die ons niet veel marge geven op vlak van salarissen. Desondanks zijn we op zoek naar manieren om de ploeg te versterken komende winter", klinkt het vastberaden.

"We werken heel hard om ons doel te bereiken en dat zal ons lukken. Ik zou de supporters willen vragen om allemaal aan hetzelfde zeel te trekken. Voor Barça", besluit Laporta.

Wat de opties in de winter zijn, is nog niet bekend. Mogelijk zullen er enkele spelers akkoord moeten gaan met een fikse loonsverlaging of vertrekken er een aantal spelers.