'Bayern München past om duidelijke redenen voor Erling Haaland'

Erling Haaland is gegeerd op de transfermarkt, maar de Duitse club Bayern München heeft geen interesse in hem.

Bijna alle grote ploegen in Europa werden al in verband gebracht met Erling Haaland. De speler van Borussia Dortmund is grof wild op de transfermarkt.

Zaakwaarnemer Mino Raiola liet deze week weten dat hij deze of volgende zomer naar een grote Europese topclub zal vertrekken.

Bayern München was één van de meest genoemde clubs, maar volgens Karl-Heinz Rummenigge zijn ze niet geïnteresseerd.

“Bayern zal niet proberen Haaland binnen te halen”, zegt hij in BILD. “Niet alleen om financiële redenen, maar ook uit respect en waardering voor Robert Lewandowski, die de beste nummer 9 van de wereld is.”