Wanneer je in de hoek zit waar de klappen vallen: Racing Genk ziet in extremis drie verdedigers afhaken

Racing Genk zit al een tijdje in de hoeken waar de klappen vallen. Zondagavond moet Bernd Storck in de Ghelamco Arena de Genkse motor opnieuw op toerental krijgen. In aanloop naar de wedstrijd tegen de Buffalo's kregen de Limburgers een serieuze opdoffer te verwerken.

Bij de laatste testronde bleek immers dat Gerardo Arteaga, Jhon Lucumi en Carlos Cuesta een coronabesmetting hebben opgelopen. De drie verdedigers werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en misten hierdoor de trip naar Gent. Ook de volgende twee wedstrijden zal Racing Genk in principe geen beroep kunnen doen op dit drietal. Donderdag ontvangt Racing Genk Charleroi, zondag komt Antwerp op bezoek in de Cegeka Arena. Tegen AA Gent moest Bernd Storck dus noodgedwongen sleutelen aan zijn elftal. Simen Juklerod werd in de driemansdefensie geposteerd. Ook Carel Eiting mocht nog eens aan een wedstrijd beginnen. De Nederlander, een centrale middenvelder van opleiding, moest depanneren als wingback.