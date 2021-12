Loting Champions League: Atletico-Bayern en PSG-Manchester United topaffiches, Courtois kruist de degens met Vertonghen

In het Zwitserse Nyon werd maandag geloot voor de 1/8ste finales van de Champions League. Atletico Madrid-Bayern München en PSG-Manchester United zijn daarin de topaffiches. Ajax, dat 18 op 18 behaalde in de groepsfase, kijkt Inter in de ogen. Bekijk hier de volledige loting.