Om 12u is het zo ver: welke krakers krijgen we te zien in de Champions League?

Deze middag staat om 12u de loting voor de achtste finales van de Champions League op het programma. Er kunnen al heel wat mooie wedstrijden uit de bus komen in deze ronde van het toernooi.

Welke wedstrijden krijgen we te zien in de achtste finales van de Champions League? Het is iets wat elke voetbalsupporter zo snel mogelijk wil weten en deze middag krijgen we ook het antwoord. Vanaf 12u staat in Nyon namelijk de loting op het programma.

Er zouden wel eens heel wat mooie affiches kunnen zijn, want Chelsea, de Champions League-winnaar van vorig seizoen, werd tweede in haar groep en kan zo bijvoorbeeld uitkomen tegen Bayern München, Real Madrid of Ajax.

Daarnaast werd ook PSG tweede in haar groep. De Franse topclub kan dus ook deze tegenstanders krijgen, maar ook Manchester United en Liverpool behoren hier tot de mogelijkheden. Het is dus nog heel even in spanning afwachten.