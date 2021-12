Real Madrid op achterste poten na farce Champions League-loting

Real Madrid-Benfica was de eerste affiche die tijdens de eerste loting uit de trommel werd gehaald. Daarna gebeurde er een fout, waardoor de loting ongeldig werd verklaard en er later op de dag een nieuwe loting moest gebeuren.

Heel wat clubs gingen bij de UEFA klagen na de eerste loting. Real Madrid van zijn kant kon best leven met een nieuwe loting, op voorwaarde dat de affiche Real Madrid-Benfica, al dan niet toevallig een haalbare kaart voor de Koninklijke, kon behouden blijven. De fout in de loting gebeurde er pas nadat deze affiche al uit de trommels was gekomen, was de redenering van de Madrilenen.

De UEFA veegde het voorstel van Real Madrid, wat op ongeloof werd onthaald. In de tweede loting werd Real Madrid bovendien gekoppeld aan PSG, een loodzware tegenstander. In de Spaanse media spreekt Real Madrid van een regelrechte schande. Bovendien hebben ze de UEFA laten weten dat deze beslissing ontoelaatbaar is.