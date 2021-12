Virton schuift coach Christophe Grégoire aan de kant

Christophe Grégoire is niet langer trainer van hekkensluiter Virton. Hij gaat in onderling overleg met de club uiteen.

Virton speelde zondag 2-2 gelijk tegen Lierse. Dat punt haalde hen nog altijd niet weg van de laatste plaats in 1B. Virton wist dit seizoen nog maar drie matchen te winnen, op een totaal van vijftien gespeelde wedstrijden.

“Het beheerscomité van Royal Excelsior Virton en zijn trainer Christophe Grégoire hebben in onderling overleg beslist om hun samenwerking deze zondagavond, 12 december, te beëindigen”, laat de Waalse club weten.

Oguchi Onyewu had nog een bijzonder woordje over voor Grégoire. “Ik wil Christophe bedanken voor alles wat hij de afgelopen 4 maanden voor de club heeft gedaan. Gezien het korte tijdsbestek is het duidelijk dat hij bijzonder hard heeft gewerkt om een positieve sfeer in dit nieuwe team te creëren. Christophe is een heel goed mens. Ik wens hem het beste voor de toekomst in zijn jonge trainerscarrière”, laat hij weten.