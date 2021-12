Nieuwe Rode Duivel in de maak? Vertessen gelooft erin: "Die selectie zal vanzelf wel komen"

Yorbe Vertessen hielp PSV afgelopen weekend niet alleen aan de zege, maar ook de leidersplaats in de Eredivisie.

Bij de U21 is Vertessen al titularis, maar hoort hij heel binnenkort ook al bij de Rode Duivels thuis? Zijn verhaal bij PSV zal hem zeker helpen.

“Als ik dit niveau aanhoud, dan weet ik dat die selectie vanzelf zal komen”, zegt Vertessen aan Sport/Voetbalmagazine. “Ik moet geduld hebben en blijven doen waar ik goed in ben.”

Al zal hij daarvoor de Jonge Duivels ook niet zomaar achterlaten. “Ik heb veel vrienden in het team, maar je moet eerst aan je eigen carrière denken. Ik kan me niet inbeelden dat een speler zou weigeren om sneller doorgeschoven te worden naar de A-kern. Maar ik zou het even mooi vinden om in 2023 met de U21 naar het EK te gaan.”