OFFICIEEL Inter Milan bereikt akkoord met Eriksen over stopzetting contract

Inter maakte vrijdagmiddag bekend dat er een akkoord werd bereikt met Christian Eriksen over de ontbinding van zijn contract.

De club meldt het nieuws op zijn website. “Ook al scheiden vandaag de wegen van Inter en Christen, een sterke en onverbrekelijke band zal blijven bestaan”, klinkt het.

Eriksen kreeg tijdens het EK in de match tegen Finland een hartstilstand. Hij werd op het veld gereanimeerd. Eriksen kreeg een defibrillator ingepland, maar daarmee mag hij in Italië niet meer voetballen in de Serie A.

Hij woont al opnieuw in Denemarken en traint er voorlopig mee met ex-club Odense Boldklub.