Pro League trapt jaarlijkse Kerstactie af

Vandaag trappen de Pro League en haar 26 clubs hun jaarlijkse Kerstactie af.

Gedurende 13 dagen kan er geboden worden op de gesigneerde ‘matchworn’ shirts van alle spelers uit de Jupiler Pro League, de 1B Pro League en andere unieke items. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar sociale partner Younited Belgium.

Veiling

De wedstrijden deze speeldag (16) in de 1B Pro League en komende speeldag (21) in de Jupiler Pro League worden gespeeld met het logo van Younited Belgium op de borst. Na het laatste fluitsignaal worden de shirts gesigneerd, opgehaald en (ongewassen, maar gedesinfecteerd) geveild ten voordele van het goede doel.

De shirts worden aangeboden via matchwornshirt.com/proleague. Daar zullen ook tal van andere “special items” te vinden zijn waarop geboden kan worden, zoals onder meer VIP-experiences met een voetbalcommentator, een avond vol sterke verhalen met Dave Peeters en Patrick Goots of een gesigneerd clubtruitje van Kevin De Bruyne of Michy Batshuayi.

Younited Pro League

Om de band met Younited Belgium extra in de verf te zetten en de organisatie een extra duw in de rug te geven, zal de Jupiler Pro League voor één speeldag opnieuw tot de Younited Pro League gedoopt worden. Alle branding zal tijdens de laatste Jupiler Pro League-speeldag van het jaar de Younited-touch dragen.

Op de shirts en de “specials items” kan geboden worden vanaf vrijdag 17 december om 12u. De veiling van de shirts van de spelers uit de 1B Pro League loopt tot 28 december om 21u. Op alle andere items kan geboden worden tot 30 december om 21u.

Younited

De Pro League, haar clubs en Younited geloven samen in de kracht van voetbal en de kracht van mensen. In hun slogan vat Younited Belgium het gevoel samen waar elke voetballiefhebber zich in herkent: MY TEAM, MY HOME.

Momenteel zijn er dertig Younited-teams verspreid over heel België. Hun spelers zijn experten in het dagelijks overleven die strijden tegen kwetsbaarheid op vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Bij hun team bouwen spelers aan zelfvertrouwen en meer structuur in hun leven en leggen ze ook contact met hulpverleners en lotgenoten. Ze vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.