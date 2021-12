Ajax haalt het van Feyenoord in Nederlandse topper en komt zo alleen aan de leiding in de Eredivisie

In de Eredivisie stond deze middag een topper tussen Ajax en Feyenoord op het programma. Ajax speelde sterk en won uiteindelijk ook met 0-2 dankzij doelpunten van Senesi en Tadic. Ajax staat zo alleen aan de leiding in de Nederlandse eerste klasse.

Voor aanvang van de wedstrijd stonden Feyenoord en Ajax nog op gelijke hoogte, maar nu heeft Ajax dus een uitstekende zaak gedaan. Dankzij een owngoal van Senesi net voor de rust en een strafschopdoelpunt van Tadic won Ajax uiteindelijk met 0-2.

Door deze overwinning komt Ajax voorlopig alleen aan de leiding met 39 punten, terwijl Feyenoord 36 punten telt. PSV zou nog wel over Ajax in het klassement kunnen springen, want de club uit Eindhoven heeft 37 punten en een match minder gespeeld.