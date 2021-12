Westerlo geraakt niet verder dan gelijkspel tegen Virton

Tegen rode lantaarn Virton heeft Westerlo maar nipt een nederlaag kunnen vermijden op de zestiende speeldag van 1B.

Virton kwam op voorsprong via Souleymane Anne in de vijftigste minuut. Hij zette een strafschop om.

De stuntzege voor de hekkensluiter in 1B zat er lange tijd in, maar in de blessuretijd zorgde Perdichizzi alsnog voor de gelijkmaker.

Westerlo staat aan de leiding in 1B, met tien punten voorsprong op Waasland-Beveren. Virton blijft laatste.