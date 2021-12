FIFA belooft miljoenen voor federaties als WK om de twee jaar wordt gespeeld

De Wereldvoetbalbond FIFA wil elke federatie een ferme smak geld geven in ruil voor een WK om de twee jaar.

Nu wordt het WK nog om de vier jaar gehouden, maar vanaf 2024 wil FIFA dat om de twee jaar organiseren.

Dat levert financieel enorm veel meer op. In ruil daarvoor zou elke federatie die lid is van FIFA over vier jaar tijd 19 miljoen dollar (of 16,8 miljoen euro) extra krijgen.

Daarnaast zou het investeringsprogramma ‘Fifa Forward’ in die vier jaar toenemen van 6 tot 9 miljoen dollar per federatie.

Er is ontzettend veel protest tegen de plannen. Veel spelers en federaties zouden de extra drukke kalender niet zien zitten.