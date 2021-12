Geen vrees voor uitgaande transfers bij KV Mechelen tijdens wintermercato: "Of er moest een bom geld mee gemoeid zijn"

KV Mechelen neemt het woensdagavond in de kwartfinale van de Croky Cup in eigen huis op tegen Eupen, dat na een sterke competitiestart helemaal is teruggezakt.

Mechelen van zijn kant is na een sterke remonte weer weggezakt naar de achtste plaats. Malinwa kon amper één van zijn laatste vijf competitiematchen winnen. Bij KV Mechelen maakten vooral Nikola Storm en Rob Schoofs de voorbije maanden indruk. Een vertrek tijdens de wintermercato van een van zijn sterkhouders vreest Wouter Vrancken echter niet. "Ik ben er vrij gerust in dat zij zullen blijven, al kan je dat nooit met zekerheid zeggen in het voetbal", vertelde Vrancken aan HLN. "Als ze toch een transfer zouden maken, dan zal er een bom geld mee gemoeid zijn, want ze liggen nog lang onder contract." Rob Schoofs heeft nog een verbintenis tot 2024, Storm zelfs tot 2026. "Daarnaast zullen zij ook niet zomaar de club verlaten. Het zou voor hen een echte opportuniteit moeten zijn", besluit Wouter Vrancken, die met KV Mechelen in 2019 de Beker van België won.





Volg KV Mechelen - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (22/12).