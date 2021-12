Joachim Mununga opende het racismedebat twee jaar geleden al: "Zonder straf erken je niet dat er iemand pijn werd gedaan" en "Kompany is een Belgisch symbool"

Joachim Mununga, huidig assistent van OHL, heeft tijdens zijn actieve carrière in onder meer België en Turkije genoeg racisme meegemaakt. De voormalige middenvelder sprak er twee jaar geleden al openlijk over. "Het is erg, maar het is ook goed dat Vincent Kompany het nu ter sprake brengt."

Mununga gaf twee jaar geleden een heel openhartige kijk in zijn ziel. "Op zo'n moment voel je je geen mens meer, voel je je helemaal ontmenselijkt", vertelde hij op een persconferentie van de Pro League over racisme. "Dan wil je zo snel mogelijk verdwijnen. Ik verbeet de tranen en ploegmaats kwamen me zeggen dat ik moest verder spelen. Op zo'n moment hoop je dat de eigen fans, de coach of de medespelers actie zullen ondernemen. Ik wachtte daar altijd op ... tevergeefs. Ik voelde me nooit gesteund."

Joachim, is er nu twee jaar later, dan niets veranderd?

"Ik ga je misschien verrassen, maar ik kijk er triest en ook positief tegenaan. Er is nog altijd een minderheid die niet kan evolueren. Een minderheid die criminele acties blijft doorzetten. Ze hebben geen idee wat de impact ervan is. Ze nemen de menselijkheid van de man weg als ze iemand "aap" of erger noemen. Het is verkrachting van het mens-zijn. Het is triest dat het in bijna 2022 nog altijd bestaat."

"Maar ik wil ook niet blijven hangen in het pessimisme en de negativiteit. Er is verandering op komst. Ik zie nu dat niet één groep zich aangevallen voelt als zoiets gebeurt. Het menselijk ras voelt zich aangevallen. Dat is goed. Dat betekent dat er bewustwording is. Het geeft ons de mogelijkheid om erover te praten en erop te reageren. Weet je, op die persconferentie van twee jaar geleden was het voor mij belangrijk om me te kunnen uitdrukken zonder veroordeeld te worden. Ik wou niet de voortrekker worden van de strijd tegen racisme, daar heb ik de schouders niet voor."

Kompany heeft die schouders én die stem wel?

"Hoe Vincent reageerde was klasse. Met veel controle en hij heeft zich niet laten leiden door zijn emoties. Het moet een reflectie teweeg brengen. Stop met campagnes, slogans en allerlei loze woorden. Het is tijd voor actie!"

Racisme moet bestraft worden, bedoel je?

"Uiteraard. Daar moet nu toch over nagedacht worden? Waarom bestraffen we niet? Zonder straf erken je niet dat er iemand pijn gedaan wordt. Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel pijn die woorden kunnen doen. Het vervuilt het voetbal. Als je iemand pijn doet, moet je gestraft worden. Dat lijkt me toch logisch?"

Dat moet dan uit de Pro League zelf komen...

"Kijk, ik ga me niet uitspreken over wie er in de Pro League moet zitten. Ik weet dat zelfs niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat er veel diversiteit is. Want als je zelf geconfronteerd wordt met zoiets onderneem je on-mid-del-lijk actie. Daar ben ik zeker van. Dan zouden deze zaken heel anders aangepakt worden. Als je zelf hebt meegemaakt hoeveel pijn zoiets doet, laat je zoiets niet aanslepen. Het berokkent te veel schade."

In die optiek is het niet slecht dat Kompany zich nu heeft uitgesproken.

"Het is een symbool dat geraakt werd. En geen symbool van de Afrikaanse gemeenschap hé. Nee, een Belgisch symbool. Een man die kapitein was van de Rode Duivels. Een man die successen heeft gekend in de grootste competitie ter wereld. Een man waar we trots moeten op zijn in België. Hij is representatief voor de multiculturele samenleving in België. We mogen dat niet voorbij laten gaan."

Jij voelt je erg betrokken bij deze strijd, niet?

"Ja, en daarom wil ik mijn club, OHL, ook bedanken. Na wat er gebeurde gisteren hebben ze me direct gecontacteerd, al had ik er zelf niets mee te maken. Ze wilden tonen dat wij, als club, dit ten zeerste veroordelen en ze vroegen me ideeën over hoe ze dat naar buiten konden brengen. Dat heeft me geraakt. Dat ze direct aan mij dachten. Het toont nogmaals dat we vooruit gaan."

Bedankt Joachim en mogen je woorden niet in dovemansoren vallen!

"Ik hoop het ook!"