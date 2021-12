Toptalent dacht wel aan transfer naar Club Brugge: "Ik sprak zelfs met Philippe Clement"

Het is geen evidentie om als jonge Belg uit de jeugdopleiding van Juventus door te stromen naar het eerste elftal. Maar Koni De Winter is daar wel in aan het slagen.

Op zijn 19de heeft hij al zijn Champions League-debuut in de hoofdmacht van de Oude Dame gemaakt. Tegen Malmö werd hij de jongste ooit die startte voor Juve in een CL-match. Voor hetzelfde geld had hij op dat moment bij Club Brugge gezeten. “Ik stond open voor een uitleenbeurt. Er is zelfs een gesprek geweest met Philippe Clement. Enkel een akkoord op clubniveau ontbrak. Maar met wat ik vandaag weet, ben ik blij dat ik bij Juventus ben gebleven", zegt hij in Het Nieuwsblad. De Winter speelt op een positie waar ze bij de Rode Duivels wel versterking kunnen gebruiken. “Nee, een echt gesprek met Roberto Martinez is er nog niet geweest. Af en toe komt hij wel hallo zeggen in de kleedkamer van de na­tionale beloften. Als ik goed blijf spelen, zullen er de komende maanden ongetwijfeld nog mooie kansen volgen."





