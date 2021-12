Lierse icoon Kjetil Rekdal aangesteld als trainer van Noorse topclub

Kjetil Rekdal is de nieuwe trainer van de Noorse topclub Rosenborg. Hij tekende er een contract voor drie seizoenen.

Rekdal is er ondertussen 53. Hij speelde 83 keer voor de Noorse ploeg. Van 1990 tot 1996 speelde hij ook bij Lierse, waar hij in 2006-2007 ook even trainer was.

De voorbije jaren was Rekdal aan de slag in eigen land. Zo leidde hij Ham-Kam afgelopen seizoen naar de titel in tweede klasse.

Het voetbalseizoen in Noorwegen is sinds vorige week voorbij. Topclub Rosenborg eindigde teleurstellend vijfde en vond in Rekdal een nieuwe coach voor de volgende drie jaar.

Het nieuwe seizoen in Noorwegen start in april.