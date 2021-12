Philippe Clement met Club Brugge op volle sterkte tegen OHL: "Hopelijk mét fans, want OHL is altijd lastige ploeg"

Zondag sluit Club Brugge 2021 af met de stadsderby tegen de Vereniging, donderdagavond strijdt blauw-zwart in eigen huis tegen OHL met als inzet een ticket voor de halve finale van de Beker van België.

Op papier is Club Brugge torenhoog favoriet, zeker nadat ze vorige week nog met 1-4 gingen winnen in Leuven. "Ze hebben toen heel aanvallend gespeeld, ik ben dan ook erg benieuwd hoe ze het hier donderdag zullen aanpakken. We zijn alvast op beide scenario's voorbereid", gaf Clement op zijn persbabbel aan.

De coach van Club Brugge is alvast op zijn hoede van OHL, dat afgelopen weekend nog de drie punten kon thuishouden tegen Standard. "OHL is altijd een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze hebben veel aanvallende kwaliteiten en kunnen teren op een snelle omschakeling. Bovendien hebben ze met Mercier iemand rondlopen die op elk moment iets bepalends kan doen. Gemakkelijke wedstrijden zijn er niet in België, dat is bij iedereen al gebleken de voorbije maanden. Maar het is duidelijk: wij willen naar de halve finale."

Fans

Op het moment van de persconferentie waren de maatregelen van het Overlegcomité nog niet bekend. Philippe Clement hoopt alvast dat het Overlegcomité -net als vorige keer- het advies van GEMS naast zich neerlegt en de fans niet weert uit de stadions. "Dat hoop ik voor iedereen, in de eerste plaats voor de supporters zelf. Zo hebben de mensen toch iets van ontspanning in deze moeilijke tijden. Maar ook voor de clubs en de spelers zou dit een goede zaak zijn."

Club Brugge kan voor de komst van OHL rekenen op een volledig fitte kern. Alleen Ruben Providence is niet selecteerbaar, al doet hij al stukken van de groepstraining mee.