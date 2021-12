Simon Mignolet heeft het moeilijk om over de zaak-Vormer te spreken

Het feit dat kapitein Ruud Vormer al een tijdje op de bank moest vertoeven is ook voor een ervaren rot als Simon Mignolet een moeilijk gegeven.

Mignolet weet als de beste dat dergelijke issues heel snel een eigen leven gaan leiden. Het feit dat Vormer opnieuw speelt kan alleen maar toegejuicht worden.

“Het is al een heel groot thema geweest, vanwege zijn verdiensten voor de club. Voor mij is het ook moeilijk om erover te spreken, want we zijn even oud, zitten samen in de kleedkamer, aan het ontbijt, noem maar op”, zegt Simon Mignolet aan Het Nieuwsblad.

“Uiteraard heb ik gemerkt dat hij het mentaal lastig had, zeker omdat hij in een paar prestigieuze matchen naast de ploeg viel. Maar Ruud heeft wel perfect gereageerd. Je kan dan het kot in brand steken, maar hij bleef kalm en knokte zich terug in de ploeg. Hij is opnieuw belangrijk en zal dat ook in de toekomst zijn. Als hij blijft, ja, maar daar ga ik wel van uit.”