Er staat een andere Benson bij Antwerp dan bij Genk: "Mijn periode daar heeft me de ogen geopend"

Manuel Benson is bij Antwerp helemaal boven water gekomen. Over zijn talent twijfelde niemand, maar zijn karakter stond meermaals ter discussie. In die optiek opende het jaar bij Genk zijn ogen.

Benson dacht veel dat het wel vanzelf zou gaan. ''Als je jong bent, denk je dat alles jouw kant opgaat. Ik stond in de eerste ploeg, het liep best goed. Lukte het niet, voelde ik me gepikeerd en geviseerd. Ik deed mijn schoenen uit en dacht dat het wel goed zou komen. 'Ik ben toch één van de betere spelers'", zegt hij in HLN.

"Mijn periode in Genk heeft me de ogen geopend. Daar heb ik de klik gemaakt. Ook al ben ik daar niet geslaagd en speelde ik amper, het heeft me deugd gedaan. Het was niet de fout van Genk dat ik niet slaagde, het was de fout van mijn karakter en mijn gedrag. De druk die ik mezelf oplegde in dat jaar bij Genk was ongezond. Ik was te perfectionistisch. Mocht ik kunnen teruggaan in de tijd, zou ik sterker proberen te zijn. Ik twijfelde aan mezelf, ik had het moeilijk."