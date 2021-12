Nog geen uitspraak over Standard-Beerschot, omdat... conclusies niet naar het Frans vertaald werden

De competitiewedstrijd tussen Standard en Beerschot kon op vijftien december niet gespeeld worden door een politiestaking in Luik. Standard wil de wedstrijd op een latere datum spelen, terwijl Beerschot een forfaitnederlaag voor Standard eist.

Het bondsreglement stipuleert immers dat een verbod van de lokale overheid leidt tot een forfaitnederlaag van de thuisploeg, in dit geval Standard. Er heerst discussie over wie het verbod nu uiteindelijk oplegde. Bij Beerschot stellen ze dat de Luikse burgemeester hiervoor zorgde, terwijl de Rouhces in de richting van de gouverneur kijken.

Vrijdag kwamen de betrokken partijen samen bij het Disciplinair Comité van het Profvoetbal, maar duidelijkheid kwam er niet. Beerschot had immers alle documenten in het Nederlands aangeleverd, wat voor Standard een te groot euvel bleek.

Hierdoor werd de zitting in extremis uitgesteld naar 12 januari.