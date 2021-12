Atalanta legt veel geld op tafel voor voormalige winger van Chelsea

Atalanta Bergamo staat op het punt zich te versterken met Jeremie Boga. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano komt de Ivoriaanse vleugelspits voor 22 miljoen euro plus bonussen over van Sassuolo. Boga moet nog wel de medische keuring ondergaan.

Boga speelde sinds 2018 voor Sassuolo, dat hem destijds overnam van Chelsea, en was sindsdien goed voor 18 goals in 102 Serie A-duels

Jeremie Boga from Sassuolo to Atalanta, confirmed and here we go! Done deal and agreement reached today between clubs. Final fee will be around €22m plus add ons. 🤝🇨🇮 #transfers



Boga will be in Bergamo in the next hours for medical and contract signing. Here we go. @SkySport pic.twitter.com/92QwlqnNze