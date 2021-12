Waar ligt de toekomst van Mbappé? "We willen dat hij voor eeuwig bij ons blijft"

Waar ligt de toekomst van Kylian Mbappé. Real Madrid mag binnenkort met hem rond de tafel, terwijl ook PSG de handdoek niet in de ring wil gooien.

Volgens de Spaanse media is er zelfs al een mondeling akkoord tussen Kylian Mbappé en Real Madrid. De Koninklijke wacht tot na de onderlinge Champions League-confrontatie om de deal wereldkundig te maken.

PSG wil echter niet van opgeven weten. De hoofdstedelingen willen van Mbappé de bestbetaalde speler van het Parc des Princes maken. Om eventjes te vervolledigen: daar lopen ook onder anderen Lionel Messi en Neymar rond.

Voor mij is Mbappé de beste speler ter wereld

“Het is een gecompliceerd dossier”, laat Leonardo (sportief directeur van PSG, ndvr.) bij Europa1 niet in zijn kaarten kijken. “We willen dat hij voor eeuwig bij ons blijft, maar we hebben respect voor zijn positie. Voor mij is het momenteel de beste speler ter wereld.”