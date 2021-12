Standard-aanvaller Joao Klauss ziedend na nieuwe nederlaag: "We zijn een schande voor deze club"

Standard kreeg zondag in eigen huis tegen Zulte Waregem een nieuwe mokerslag te verwerken. Essevee haalde het met het kleinste verschil, waardoor Standard achterblijft op een troosteloze dertiende plaats in het klassement.

Al moet gezegd: het zat Standard niet mee. Nkounkou en Amallah vonden het doelhout op hun weg. Diep in blessuretijd leek Joao Klauss (24) na een puike controle en dito afwerking alsnog gelijk te maken, maar de Braziliaanse spits trof de paal. Symptomatisch voor de malaise van de Rouches.

"Pff, we hebben het zo moeilijk. Ik denk niet dat we vandaag een slechte wedstrijd gespeeld hebben. We creëerden aardig wat kansen, maar beloonden onszelf niet", zuchtte Klauss voor de micro van Eleven Sports.

"Ik heb geen woorden voor wat er met onze ploeg aan de hand is. Wat we op dit moment doen, is gewoonweg een schande voor deze club. Dat onze fans kwaad zijn, is niet meer dan normaal. We moeten de break gebruiken om hard te werken en als ploeg te groeien. We hebben veel te veel punten weggegooid", besluit de huurling van Hoffenheim.