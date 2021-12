Beerschot neemt een duidelijke beslissing over sportieve staf: "Dat zijn de mensen die het best geplaatst zijn om ons naar het behoud te brengen"

Beerschot VA moest de kelk gisteren tot op de bodem ledigen. RSC Anderlecht vernederde de Antwerpenaren op het Kiel met maar liefst 0-7. Einde verhaal voor Javier Torrente?

Niet alleen de zware nederlaag, de acute puntennood en de dreigende degradatie spreken in het nadeel van Javier Torrente. Raphael Holzhauser besliste gisteren op z’n eentje om centraal in de verdediging te gaan voetballen. Ook de coach gaf na de wedstrijd aan dat die beslissing - de aanvallende middenvelder pakte zelfs rood - niet de slimste was.

“Maar we behouden het volledige vertrouwen in onze sportieve staf”, ontkent voorzitter Francis Vrancken bij Sporza een nakend ontslag. “Het zijn de mensen die het best geplaatst zijn om ons naar het behoud te brengen. Die beslissing van Holzhauser? Ik was er gisteren niet bij, maar ik ben er zeker van dat er gecommuniceerd is geweest met de coach.”