'Wesley Moraes keert na nieuwjaar niet terug naar Club Brugge, ook al vindt hij geen ploeg'

Wesley Moraes werd afgelopen zomer door Club Brugge voor dit seizoen gehuurd van Aston Villa, maar een succesverhaal werd dat niet.

Een andere ploeg in Europa kan niet, omdat hij al voor Aston Villa en Club Brugge uitkwam. Meer dan 2 ploegen in één seizoen binnen Europa mag niet.

Wesley werd al aan verschillende Braziliaanse clubs gelinkt, maar een akkoord is er voorlopig nog altijd niet. De spits zou in zijn thuisland bij Internacional of Sao Paulo aan de slag gaan.

Volgens Het Laatste Nieuws keert de Braziliaan na Nieuwjaar sowieso niet terug naar Club Brugge, ook al vindt hij geen nieuwe ploeg. Zijn huurcontract wordt ontbonden.