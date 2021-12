🎥 Hugo Siquet neemt afscheid van Standard: "Tot ziens, geen vaarwel"

Hugo Siquet verkast na Nieuwjaar naar Freiburg. De beloftevolle rechtsachter deed zich de voorbije seizoenen opmerken bij Standard. De laatste weken mocht hij (van Freiburg) niet meer spelen bij de Rouches, en dus nam Siquet via social media afscheid van de Luikse fans.

"Ik kwam op mijn zevende aan bij Standard en voelde me hier onmiddellijk thuis. Het doet me heel veel om hier te vertrekken, want het is de club die me opgeleid heeft. Als kind wilde ik altijd spelen voor Standard, een club vol passie", klinkt het onder meer.

"Ik zal Standard missen en ik ben alle mensen erkentelijk die me gemaakt hebben tot de speler en man die ik nu ben. Dit is geen vaarwel, alleen maar tot ziens.